قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى المقاصد في القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى جمعية المقاصد الخيرية، في بلدة الطور بالقدس المحتلة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنبار الفلسطينية «وفا».

وأفاد شهود عيان، بأن قوات ومخابرات الاحتلال اقتحمت المستشفى، واعتلت الأسطح، وسط استجواب ومضايقة العاملين فيها.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 230 شهيدًا، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسناً، و1710 مصابين بجروح مختلفة.