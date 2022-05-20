مقتل 28 عسكريا من بينهم إيرانيان في هجمات إسرائيلية على سوريا منذ بداية 2022

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 12 مرة أراض سورية، خلال عام 2022، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 33 هدفًا ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وقال بيان المرصد إن تلك الضربات تسببت بمقتل 28 من العسكريين، من بينهم ضابطان إيرانيان من فيلق القدس، بالإضافة لإصابة 34 آخرين منهم بجراح متفاوتة وإصابة 6 مدنيين بجراح بينهم طفلة.

وبحسب البيان، الأماكن التي استهدفتها الاحتلال هي المنطقة القريبة من الجولان السوري ومحيط مدينة القطيفة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي شمال شرق العاصمة دمشق.

وتابع أن القصف الإسرائيلي طال أيضا مواقع على طريق دمشق-بيروت القديم بريف دمشق الغربي ومبنى المالية في مدينة البعث.

وأوضح البيان أن القصف استهدف أيضا مواقع ومستودعات تابعة للميليشيات الموالية لإيران في محيط مطار دمشق الدولي.

وتواصل قوات الاحتلال استباحة الأراضي السورية ضمن سلسلة التصعيد الذي بدأت فيه منذ العام 2018، متذرعة بمحاربة الوجود الإيراني في سوريا وتغلغل الميليشيات التابعة لإيران على كامل التراب السوري، بالتزامن مع احتفاظ متواصل من قبل النظام السوري بحق الرد مكتفياً بالتنديد الإعلامي، بحسب بيان المرصد.