أعلن قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، عن قائمة الوزراء الجدد في حكومة رئيس الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، بعد أيام من إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وذكرت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن عدة وزارات ظلو في مناصبهم، وهم وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، والداخلية جيرالد دارمانان، فيما تولت وزارة الثقافة، ريما عبدالمالك وهي تنحدر من أصول عربية (لبنان).



ووفقاً للتعديل الوزاري الجديد في فرنسا، تولت، كاثرين كولونا، وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، كما ظل وزير العدل الفرنسي في منصبه، إريك دوبون موريتي.



وتولى وزارة البيئة، أميلي دي مونتشالين، وتولت باب ندياي وزارة التعليم، فيما تولى سيباستيان ليكورنو،

وزارة القوات المسلحة، كما تولت بريجيت بورجينيون، وزارة الصحة، بينما تولى أوليفييه دوسوبت، وزارة العمل، فيما تولى دميان اباد وزير التضامن، كما تولت سيلفي ريتايو، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وتولى مارك فيسنو، وزارة الزراعة، وظل كليمون بون في وزارة الشؤون الأوروبية. فيما تولت أوليفيا جريجوار، منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة.