أذربيجان تؤكد استعدادها للتعاون مع أرمينيا لتعزيز السلام الإقليمي

أكد وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، مجددا التزام بلاده بالتعاون مع أرمينيا من أجل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، وذلك خلال كلمته اليوم الجمعة، في الجلسة 132 للجنة وزراء مجلس أوروبا المنعقدة في إيطاليا.

وأشار بيراموف إلى أن أذربيجان تتمسك بقواعد القانون والمبادئ الدولية مثل سيادة الدولة وسلامة أراضيها داخل الحدود المعترف بها دوليا، مؤكدا أن هذه المبادئ هي أساس السلام والأمن والاستقرار الدولي، وفقا لما ذكرته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية على موقعها الإلكتروني.

كما أطلع بيراموف، المشاركين في الاجتماع على الوضع الإقليمي الحالي والخطوات المتخذة لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، وأكد أن أذربيجان تواصل جهودها لتحسين علاقاتها مع أرمينيا، مشيرا إلى أن اجتماع 6 أبريل للجانبين في بروكسل الذي توسط فيه وحضره رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي كان له تأثير إيجابي على العملية.

وذكر أنه عقب الاجتماع صدرت تعليمات لوزيري خارجية البلدين بالبدء في صياغة اتفاقية سلام، واتفقا على إنشاء لجنة حدودية مشتركة لترسيم الحدود بين البلدين.