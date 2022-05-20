علي الحجار يستهل حفله في جامعة مصر بالدعاء للفنان سمير صبري بالرحمة

بدأ الفنان علي الحجار، حفله الفني على مسرح أوبرا جامعة مصر بالسادس من أكتوبر، بالدعاء للفنان الراحل سمير صبري بالرحمة والمغفرة.

وقال في الحفل الذي أحياه اليوم الجمعة: فقدنا نجما وفنانا كبيرا في سماء الفن المصري والعربي، قدم العديد من البرامج والأعمال الفنية الرائعة".

وناشد جمهور الحفل بالدعاء بالرحمة للفنان سمير صبري.

وقدم الحجار باقة من أجمل أغنياته استهلها بغناء "متمنعوش الصادقين عن صدقهم"، ثم أغنية "يا طالع الشجرة".

بينما تضمن برنامج الحفل أغنياته "ريشة"، "زي الهوا"، "أنتي طلعتيلي منين"، "العروسة"، "غوايش"، "روحي"، "عارفة"، و"سمرا وبعيون كحيلة"، و"لما الشتا يدق البيبان"، و"من غير ما تتكلمى"، و"الزين والزينة"، و"على قد ما حبينا" و"أنا كنت عيدك" و"هنا القاهرة"، و"اللى اشترى منك ماوزنش"، وغيرها من إبداعاته المعروفة، إضافة الى مجموعة من أغاني تترات المسلسلات والتي يطلبها منه الجمهور في كل حفلاته.