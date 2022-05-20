اكتشاف أول إصابتين بجدري القرود في ألمانيا وفرنسا



رصدت فرنسا حالة إصابة بجدري القرود في البلاد.



وذكرت سلطات الصحة الوطنية في فرنسا، اليوم الجمعة، أن رجلا /29 عاما/ في منطقة "باريس الكبرى"، أصيب بفيروس جدري القرود، دون السفر إلى دولة ينتشر فيها الفيروس.



وأضافت السلطات أنه لم تظهر على الرجل أي أعراض خطيرة، وقد تم عزله في المنزل. وتم إبلاغ الأشخاص الذين كان على تواصل معهم وإصدار تعليمات لهم بشأن كيفية التصرف لتفادي العدوى.



كما سجلت ألمانيا أول إصابة لديها بجدري القرود.



وأعلنت الخدمة الطبية للجيش الألماني اليوم الجمعة أن معهد الجيش للأحياء الدقيقة في ميونخ رصد بشكل قاطع أمس الخميس تغيرات جلدية مميزة للفيروس لدى مريض.



وعادة ما يسبب فيروس جدري القرود أعراضا خفيفة للغاية، ولكن يمكن أن يكون له أيضا دورات حادة.