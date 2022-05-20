وزير خارجية تركيا يعتزم زيارة الأقصى خلال رحلة لإسرائيل الأسبوع المقبل

ذكر تقرير إخباري أن من المتوقع أن يزور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إسرائيل الأسبوع المقبل، وأنه يعتزم زيارة المسجد الاقصى.

وجاء في التقرير الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة، أن زيارة تشاووش أوغلو لإسرائيل سوف تشكل تقدما دبلوماسيا في العلاقات بين الدولتين، ولكن عزمه زيارة الأقصى الشرقية فجر بعض التوترات بين أنقرة والقدس.

وأضاف التقرير، نقلا عن مسؤول مطلع على تفاصيل الزيارة، أن تشاووش أوغلو يعتزم التوجه إلى المسجد الأقصى بدون أي إسرائيليين يرافقونه.

وتابع التقرير أن خطته فجرت أيضا جدلا شارك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) بشأن بروتوكول الأمن الخاص بزيارة تشاووش أوغلو.

كان من المفترض أن يزور تشاووش أوغلو إسرائيل الشهر الماضي، ولكن تم تأجيل الموعد لأن إسرائيل أرادات تجنب تأجيج مؤقف متوتر في القدس خلال شهر رمضان، الذي شهد مصادمات يومية تقريبا بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين بسبب عمليات اقتحام اليهود لباحات الأقصى.

وشهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل تحسنا بعد زيارة قام بها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج لأنقرة في شهر آذار/مارس الماضي بعد توترات دامت لأكثر من عقد.