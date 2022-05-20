«قوافل الوديان» الثقافية تنظم مارثونا وعروضا لأطفال دهب وورش للحرف اليدوية لسيدات نويبع بجنوب سيناء

قالت مديرية الثقافة بجنوب سيناء، أن الأطفال بمدينة نويبع نفذوا "مارثون رياضيا"، وهم يحملون لوحات رسموها بأنفسهم عن طبيعة الحياة البدوية والساحلية بمدينة نويبع فى رسالة سلام ومحبة من أطفال نويبع للعالم، وذلك ضمن فعاليات "قوافل الوديان".

وذكرت المديرية - في بيان صحفي مساء اليوم /الخميس/، إلى بيت ثقافة دهب استقبل، القافلة الثقافية وفريق العمل المنفذ للفعاليات لتنفيذ برنامج يتضمن اكتشاف مواهب الأطفال من أهالى دهب من هواة القاء الشعر والرسم والأداء الاستعراضي والغناء والترانيم والإنشاد وتنفيذ ورش تعليم الرسم والالقاء والعزف الموسيقى والتمثيل وورش المرأة (تفصيل _ نول).

كما استقبل بيت ثقافة دهب، عبدالله عزت رئيس مجلس مدينة دهب، ومجدي أبو الفتوح نائب رئيس المدينة، والنائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب عن مدن خليج العقبة، أثناء تنفيذ الورش الفنية لأطفال دهب وورش اكتشاف المواهب وتعليم المرأة السيناوية ورش الخياطة والتطريز والنول، وأشادوا بالحركة الثقافية المتميزة والحدث الكبير الذي يجوب ربوع وديان جنوب سيناء.

كما يتم تنفيذ ورشة "التفصيل" التي استخدم فيها "كريب" أسود وتشكيلة خيوط مختلفة وفكرة الورشة، هي تصميم مجموعة متنوعة من العبايات السيناوية.

وأشارت المديرية إلى استمرار ورشة اكتشاف المواهب في الرسم وتنفيذ لقاءات حوارية، وصالون ثقافى للشاعرتين فكرية غانم وفاتن متولى وورشة أدبية لاكتشاف المواهب في الشعر والقصة والنثر والمقال والتمثيل والغناء يديرها رحاب الشيخ وكيل مديرية الثقافة بالمحافظة.

ولفتت إلى أنه تم عرض مسرحيتين، الأولى عن الوعي المروري واحترام إشارة المرور والحفاظ على السلامة والأمن، والأخرى عن النظافة والحفاظ على الأماكن العامة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات قوافل الوديان، التي تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم، و خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبدعم من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصورالثقافة؛ من أجل الوصول بالمنتج الثقافي إلى ربوع سيناء شمالها وجنوبها ومدنها وديانها.

وبدأت فعاليات تلك القوافل أول أمس /الثلاثاء/ وحتى منتصف الأسبوع القادم، بكل من وديان نويبع ودهب.