الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

شارك محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش في ختام استعداداته لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وشارك الشناوي في مران الحراس تحت إشراف ميشيل يانكون، ومران الفريق ليؤكد جاهزيته.
وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن الشناوي جاهز للمشاركة وفقًا للرؤية الفنية وإن الحارس جاهز من الناحية الطبية.
وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش. وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني ،المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ثم أجرى الفريق عمليات الإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.