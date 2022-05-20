الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

شارك محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية ‏للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش في ختام استعداداته لمباراة إنبي المقرر لها ‏مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وشارك الشناوي في مران الحراس تحت إشراف ميشيل يانكون، ومران الفريق ليؤكد ‏جاهزيته.‏

وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن الشناوي جاهز للمشاركة وفقًا ‏للرؤية الفنية وإن الحارس جاهز من الناحية الطبية.‏

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش. وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني ،‏المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ثم أجرى الفريق عمليات الإحماء قبل تنفيذ ‏الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.‏