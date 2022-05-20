 الإعدام لـ3 أشخاص لاتهامهم بقتل 3 مواطنين والشروع فى قتل 4 آخرين في سوهاج - بوابة الشروق
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الإعدام لـ3 أشخاص لاتهامهم بقتل 3 مواطنين والشروع فى قتل 4 آخرين في سوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الجمعة 20 مايو 2022 - 12:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2022 - 1:17 ص

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة 3 أشخاص بالإعدام شنقا لاتهامهم فى قتل 3 مواطنين والشروع فى قتل 4 آخرين، بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن.

تعود احداث الواقعة إلى شهر بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة لكلا من ( ه . ج )، و ( م . م )، و ( ز . أ )، تهمة قتل المجنى عليهم ( م . أ )، و ( م . ع )، و ( أ . ح )، والشروع فى قتل 4 آخرين، مع سبق الإصرار والترصد، بأن أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهم " فنادق آلية"، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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