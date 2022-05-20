روسيا: لا نتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية، مشيرة إلى أن المشاكل اللوجيستية نشأت بسبب قيام القوات الأوكرانية بنشر الألغام في موانئها البحرية.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - أن منع روسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود والعجز الناتج في سوق الحبوب ليس سوى تكهنات.

وشددت المتحدثة على أن اللوم يقع فقط على كييف، وأن روسيا تقوم باستمرار بفتح ممرات إنسانية في البحر.

يأتي هذا في وقت كان قد أعلنت فيه الرئاسة الروسية (الكرملين) ضرورة تطهير الموانئ الأوكرانية من الألغام قبل فتحها، موضحة أن الخطر على الشحن لا يزال قائما بسبب تلك الألغام.