يتلقى المصطافون في جزيرة مايوركا الإسبانية، تحذيرات من أن رجال الإنقاذ في كل شواطئ مدينة بالما الرئيسية في الجزيرة سيدخلون في إضراب مفتوح عن العمل اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال جوليان ديلجادو المتحدث باسم نقابة رجال الإنقاذ في الشواطئ، والتي تضم نحو 50 من رجال الإنقاذ العاملين في شواطئ المدينة: «لن يعمل أي منا، إذا حدثت أي وفيات أثناء السباحة، فهذا خطأكم».

ويتم السماح للأشخاص بالدخول إلى الشاطئ ولكن على مسؤوليتهم. وعادة ما يستمر عمل رجال الإنقاذ من 11 صباحا وحتى 7 مساء.

ويشمل الإضراب كل الشواطئ في بلدية بالما، ومن بينها المنطقة المعروفة باسم «باليرمان» وهي مشهورة بشكل خاص بين السائحين الألمان والبريطانيين.

وكان رجال الإنقاذ يعتزمون الإضراب عن العمل في العام الماضي، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع المدينة، والتي تعهدت بزيادة الأجور وإطالة موسم عملهم، إلا أن المدينة لم تنفذ بعد تعهداتها السابقة.