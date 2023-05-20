السنغال تقلب الطاولة على المغرب وتتوج بكأس أفريقيا للناشئين

قلب منتخب السنغال لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما، تخلفه بهدف إلى فوز 2/1 على نظيره المنتخب المغربي في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب " نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية ليتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وبهذا اللقب الجديد تكون الكرة السنغالية قد أحكمت قبضتها على القارة السمراء، بعد تتويجات المنتخب الأول بكان 2021، ثم كأس أمم أفريقيا الشاطئية 2022، وكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2022، وكأس أمم أفريقيا للشباب 2023.

ورغم أن المنتخب المغربي كان سباقا للتسجيل في الدقيقة 14، عن طريق القائد عبد الحميد آيت بودلال، بعد صناعة من زميله عبد الحميد معلي، إلا ان أشبال "التيرانجا" قلبوا الطاولة على منافسهم في ثلاث دقائق فقط.

حيث نجح المدافع سيرين فالو ضيوف، في إدراك التعادل في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، قبل ان يضاعف ممادو سافان، النتيجة في الدقيقة 83 من رأسية محكمة، مانحا بذلك اللقب الأول من نوعه للسنغال.

يذكر أن منتخب بوركينافاسو احتل المركز الثالث عقب فوزه على نظيره منتخب مالي 2/1، ليتأهلا رفقة السنغال والمغرب، إلى نهائيات كأس العالم المقررة نهاية العام الجاري.