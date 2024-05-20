محافظ أسيوط يتفقد امتحانات العملي لطلاب الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعاليات امتحانات العملي لطلاب أقسام الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا بمدينة أسيوط التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك لمتابعة سير أعمال الامتحانات، خلال زيارته للكلية التكنولوجية والمدرسة الثانوية التكنولوجية الملحقة بها، ضمن جولات المحافظ الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

رافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد سعد على عميد الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا بأسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ والمهندس على الشرقاوي رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط وصابر عبد الرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أسامة أحمد مدير مشروع الرصف بالمحافظة.

وبدأ المحافظ زيارته للكلية بمتابعة امتحانات العملي لطلاب قسم تكنولوجيا الكهرباء وقسم تكنولوجيا الميكانيكا بالكلية والتقى ببعض الطلاب واساتذة الكلية، مشيدا بمستوى الدراسة بها وتفوق الطلاب فضلا عن توفر أحدث الاجهزة الكهربائية والتكنولوجية والتدريبية للطلاب بمختلف معامل وورش المدرسة، لافتا إلى أهمية الجانب العملي في الكلية التكنولوجية لصقل خبرات ومهارات الطلاب من خلال التجارب العملية اللازمة لتخصصاتهم المختلفة.

وشاهد المحافظ بعض الاختبارات العملية للطلاب والطالبات بمختلف الأقسام وبعض ابتكارات الطلاب من أجهزة في مجال تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا الميكانيكا مشيدا بابتكارات واختراعات الطلاب المتميزة.

وأكد أهمية الجانب العملي في الكلية التكنولوجية والاستعانة بأحدث الأجهزة والمعدات التي تصقل خبرات ومهارات الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل من خلال الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي وتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة وتطوير القوى العاملة، حيث تركز على تعليم الطلاب المهارات التقنية والفنية التي يحتاجونها في الصناعات الحديثة؛ ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، معلنا دعمه الكامل للعملية التعليمية بالمحافظة بمختلف مؤسساتها، وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأشار الدكتور أحمد سعد عميد الكلية، إلى أن عدد الطلاب بالكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا، يبلغ 1000 طالب و250 طالبا بالمدرسة الثانوية التكنولوجية وتعتمد الدراسة بها على الجانب العملي من خلال الورش المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية واجهزة التدريب وتوفر كل الخامات اللازمة، بالاستعانة بنخبة من اساتذة الجامعة المتخصصين في مجالات التكنولوجيا لتخريج جيل قادر على العمل في كل المواقع والمشروعات القومية والتنموية المختلفة داخل مصر وخارجها.

ووجه الشكر لمحافظ أسيوط على زيارته وتفقده أقسام الكلية ودعمه المستمر للعملية التعليمية، لافتا إلى الكليات التكنولوجية تتكون من مرحلتين أساسيتين وهما الكلية التكنولوجية المتوسطة والكلية التكنولوجية المتقدمة وتكون الدراسة بالكلية التكنولوجية المتوسطة ITC لمدة سنتان يحصل فيها الخريج على شهادة الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا حسب التخصص من وزارة التعليم العالي (مؤهل فوق متوسط)، ويكون للخريج الفرصة في الاكتفاء بهذه المرحلة التعليمية أو الالتحاق بالكلية التكنولوجية المتقدمة وذلك وفقاً للوائح والقواعد المتبعة و تكون الدراسة بالكلية التكنولوجية المتقدمة ATC لمدة سنتان - بعد الكلية المتوسطة - ويحصل فيها الخريج على شهادة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا حسب التخصص من وزارة التعليم العالي (مؤهل عالي) وتمنح الكلية درجة الماجستير المهني ودرجة الدكتوراة المهنية في التكنولوجيا حسب التخصص.

تعد الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط هي أحد مكونات مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط (سابقا) والذي تم الاتفاق على انشائه من خلال منحة مقدمة من بنك التعمير الألماني KFW وفق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وألمانيا وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم (143) لسنة 2013م والقرار الوزاري المشترك رقم (5) لسنة 2015م من وزير التعليم الفني والتدريب المهني وقم (1836) من وزارة التعليم العالي بإنشاء (مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط) ليصبح إحدى النماذج الرائدة في التعليم الفني والتكنولوجي على مستوى الصعيد خاصةً لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة وتم بدء الدراسة بالكلية طبقاً لقرار وزير التعليم العالي رقم (5701) بتاريخ 28/9/2021م، لتصبح أول كلية تكنولوجية في أسيوط تضم بداخلها مدرسة ثانوية تكنولوجية وتقدم ثلاث برامج تكنولوجية (تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا المعلومات).