الخارجية الصينية تعرب عن قلقها العميق حيال حادث مروحية رئيسي

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أعربت الصين عن "قلقها العميق" حيال الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له يوم أمس الأحد.

ونقلت قناة "سي سي تي في" عن الخارجية الصينية قولها: "الجانب الصيني يشعر بقلق عميق جراء الهبوط الاضطراري للمروحية التي كان يستقلها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، ونتمنى للرئيس رئيسي وطاقم الطائرة السلامة والصحّة".

وأضافت أن الصين "ستقدم كل الدعم والمساعدة اللازمين للجانب الإيراني في جهود الإنقاذ".

وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند اليوم الاثنين العثور على المروحية التي كان تقل رئيسي ومسؤولين آخرين.

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنه لا أثر لوجود أحياء ممن كانوا على متن مروحية الرئيس.

وتحطمت مروحية رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، في ظروف جوية سيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

وقادت فرق الإنقاذ منذ ساعات عصر أمس الأحد، جهودا كثيفة للوصول إلى مكان الحادث، وقد عوقت الظروف الجوية والضباب والأمطار، وصول الآليات، ما دفع فرق راجلة إلى تمشيط المكان بحثا عن الحطام.