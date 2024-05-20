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محافظ الغربية: كورنيش المحلة الكبرى يسهم في السيولة المرورية

علاء شبل
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 8:02 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 8:02 م

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى بكل جهد في تطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع، وفتح محاور مرورية جديدة بكل مدن المحافظة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال تركيب إنترلوك رصيف كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا.

وأشار "رحمي"، إلى أن الكورنيش سيكون محور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

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