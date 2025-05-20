روما تعلن استعدادها لاستضافة المحادثات النووية بين طهران وواشنطن

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، استعداد روما لاستضافة جولة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بشأن الملف النووي الإيراني.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، تناول فيها آخر تطورات تلك المفاوضات.

وأضاف: «نتابع باهتمام كبير تطورات المحادثات الإيرانية – الأمريكية، ونؤمن بأن القضية النووية الإيرانية يجب أن تحل من خلال الحوار».

Ho avuto un colloquio telefonico con @rafaelmgrossi per un aggiornamento sul negoziato nucleare. Seguiamo con grande attenzione gli sviluppi dei colloqui 🇺🇸🇮🇷 e siamo convinti che la questione del nucleare iraniano debba essere risolta attraverso il dialogo.

Ho confermato il… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 20, 2025

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، ق أن طهران تلقت اقتراحاً بشأن موعد ومكان الجولة الجديدة من المفاوضات مع واشنطن، لتسوية الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وبدأت إيران والولايات المتحدة في 12 أبريل، بوساطة عُمانية، محادثات بشأن ملف طهران النووي.

وعقد البلدان أربع جولات من المحادثات لتسوية الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني. عقدت الجولة الأولى من هذه المحادثات يوم 12 أبريل في مسقط، والثانية يوم 19 أبريل في روما، والثالثة والرابعة يومي 26 أبريل و11 مايو في العاصمة العمانية.

وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما ترأس الوفد الأمريكي ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتركز الخلاف بين البلدين على مسألة تخصيب إيران لليورانيوم، الذي يعارضه المسئولون الأمريكيون. من جهتها تشدد طهران على حقها بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، نافيةً أن يكون لبرنامجها أغراض عسكرية.

وتُخصب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي أعلى بكثير من نسبة 3.67 في المئة المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنها لا تزال أقل من عتبة 90 في المئة الضرورية للاستخدام العسكري، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.