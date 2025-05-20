وزير الخارجية الأمريكي: سوريا قد تكون على بُعد أسابيع من حرب أهلية

حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، من أن سوريا قد تكون على بُعد أسابيع من الحرب الأهلية، وذلك بعد أيام من لقائه بقادتها الانتقاليين.

وقال روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ: «تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس عدة أشهر - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد»، وفق وكالة فرانس برس.

وفي ملف آخر، صرح روبيو بأنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم.

غير أنه أقر بأنَّ التوصل إلى مثل هذا الاتفاق لن يكون سهلا، وأكد أن الإدارة الأمريكية، تقدم مخرجا لإيران للسعي نحو الرخاء والسلام.

وتابع: «لن يكون الأمر سهلا، لكن هذه هي العملية التي ننخرط فيها الآن».