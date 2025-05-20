جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام برايتون

انتهت مساء الإثنين مباراة ليفربول وبرايتون بخسارة رفاق محمد صلاح بنتيجة 3-2 ضمن مباريات الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد ضمن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما احتل صدارة الترتيب برصيد 83 نقطة، وخلفه فريقه أرسنال برصيد 71 نقطة.

بينما جاء برايتون في المركز الثامن برصيد 58 نقطة.

وبعد هذه المباراة يتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 83 نقطة في صدارة جدول الترتيب بينما يتواجد أرسنال في المركز الثاني برصيد 71 نقطة وخلفهما نيوكاسل برصيد 66 نقطة.

أما صراع التواجد بالمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد فأمام فريق مانشستر سيتي الذي يضم النجم الدولي المصري عمر مرموش فرصة جيدة، عندما يلتقي مع بورنموث مساء الثلاثاء، ففي حال فوزه سيصل للنقطة 68 في المركز الثالث بجدول الترتيب.