أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة ميدانية بمدينة إدكو، حيث تفقدت خلالها مصنع شركة تكنولوجيا الأخشاب “ووتك – WOTECH”، أحد أبرز المشروعات الصناعية المتخصصة في إنتاج ألواح الخشب متوسط الكثافة (MDF) من قش الأرز، كأول مصنع من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

واستهلت المحافظ، جولتها بعقد اجتماع داخل مقر إدارة المصنع، بحضور المهندس أحمد بركة رئيس مجلس الإدارة، وعدد من مسئولي الشركة، حيث تمت مناقشة مراحل التشغيل الحالية وخطط الإنتاج.

كما تفقدت محافظ البحيرة، المصنع بالكامل، واطلعت على خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة، بدءًا من فرم وكبس قش الأرز وحتى المنتج النهائي، مؤكدة أن المشروع يمثل إضافة صناعية نوعية وغير مسبوقة على أرض محافظة البحيرة.

وأشادت محافظ البحيرة، بالدور الرائد للمصنع في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، مؤكدة أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، ويسهم في دعم خطط التنمية الصناعية والبيئية بالمحافظة، إذ إن المصنع يُدار بالتكنولوجيا الألمانية المتطورة مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية.

وأضافت المحافظ، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري للاستفادة من نواتج تطهير الترع من البوص، لاستخدامها في عمليات الإنتاج، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا متكاملًا، ويسهم في الحفاظ على نظافة المجاري المائية وتقليل المخلفات.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المصنع من قش الأرز والمخلفات الزراعية، بما يضمن استدامة التشغيل والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى.