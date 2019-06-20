أحمد بدير عن ياسمين صبري: «أفضل اكتشاف في 2019»

قال الفنان أحمد بدير، إن أداء الفنانة ياسمين صبري في مسلسل «حكايتي»، يعتبر نقطة قوة لها، متابعًا: «هي عندها كاريزما عالية جدا، والناس بتحب تشوف شكلها، تستمتع بيها وهي بتمثل».

وأضاف في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الأربعاء، أن طبيعة أدائها للدور تتسم بالبساطة المتناهية، وميزة وليست عيب، على سبيل المثال في أحد المشاهد جاءت لي وهي تترجاني «سيب أبويا عشان خاطري يا عمي، طلعه من السجن»، وعندما رفضت قالت لي «كتر خيرك يا عمي».

وتابع مازحًا: «خلص المشهد على كده، قولتيلها تعالي أنتى ضرتيني، لما أنا أكون كده وأنتي بالطيبة دي الناس هتكرهني أكتر، وده أسلوب مش وحش مع الأعمال الجاية أنا شايف أنها أفضل اكتشاف في 2019».

وتدور أحداث المسلسل حول «داليدا» الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، ووتوالى الأحداث الدرامية في حياتها.

يُذكر أن مسلسل «حكايتي»، بطولة كل من ياسمين صبري، وأحمد بدير، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، ونهال عنبر، ومن إخراج أحمد سمير فرج.