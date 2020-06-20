اللجنة الطبية بالأهلي تجتمع مع الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي

عقدت اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي، اجتماعًا مهمًا اليوم السبت، مع الأجهزة الفنية والطبية لفرق النشاط الرياضي؛ استعدادا لاستئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة، بناءً على قرار وزارة الشباب والرياضة بخصوص استئناف المسابقات خلال الفترة المقبلة، ووفق للإجراءات الطبية الاحترازية المطلوبة.



وشهد الاجتماع ، حضور رؤوف عبدالقادر ، مدير عام النشاط الرياضي، ورؤساء الأجهزة الفنية، والطبية، والمدربين، لمناقشة استعدادات العودة الى التدريبات، وذلك بناء على طبيعة كل لعبة، ودرجة التلامس، وفقا لما حددته وزارة الشباب والرياضة، ووضع البرنامج الزمني الخاص بتدريبات كل فريق.



وأكد الدكتور محمد شوقي، على أن مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الطبية بشكل صارم، في كافة المرافق المستخدمة بالنادي، من حيث تعقيم وتطهير صالات التدريب والجيم وغرف الملابس، وأدوات العلاج الطبيعي وغيرها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي، ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.



وأشارت اللجنة إلى أن هناك اتجاها لتشكيل مركز طبي دائم من أطباء الفرق الرياضية؛ لمتابعة التدريبات وتقديم الخدمات الطبية بشكل عاجل، إلى جانب تكليف الجهاز الطبي لكل فريق بمتابعة اللاعبين، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الجميع.



ومن جانبه أكد رؤوف عبدالقادر، على أن هناك تواصلا مستمرا مع الاتحادات الرياضية المختلفة؛ للوقوف على مواعيد استئناف المنافسات المختلفة، حتى يتم وضع البرامج الزمنية الخاصة بإعداد كافة الفرق بالصورة المناسبة للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.



ويسعى الأهلي إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعقيم بشكل مستمر، تأهبا لاستئناف النشاط في أي وقت، وعودة الحياة التدريجية إلى قطاع الرياضة في مصر بشكل عام، على غرار ما حدث في العديد من الدول حول العالم.