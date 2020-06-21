الرئيس العراقي ورئيس إقليم كردستان يؤكدان حل المسائل العالقة وفقا للدستور

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، ضرورة حل المسائل العالقة بين الإقليم والمركز وفقاً للدستور العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "صالح استقبل في قصر بغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفقاً للدستور والأطر القانونية ومن خلال التعاون والتنسيق المشترك بما يحفظ حقوق العراقيين كافة ويحقق العدالة الاجتماعية".

وأشار البيان إلى أنه "تمت مناقشة الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن ترسيخ التكاتف والتآزر بين الجميع لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها، ودعم الكوادر الصحية والأمنية لضمان سلامة المواطنين".