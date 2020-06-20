تعافي 15 حالة من فيروس كورونا بمستشفى الواسطى شمال بني سويف

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، تعافي 15 حالة من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الواسطى المركزي، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفيات.