غرفة ملاحة الإسكندرية: عدد الحاويات الواردة قلت بنسبة 12% خلال 4 أشهر بسبب كورونا

قال رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، محمد مصيلحى ، اليوم السبت، عقب قرار وزير النقل بتجديد رئاسته للغرفة، إن عدد الحاويات الواردة قلت بنسبة 12% خلال 4 أشهر الماضية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد مصيلحى فى تصريحات صحفية لـ"الشروق"، أن تجديد الثقة به كرئيس للدورة الثانية على التوالي، يضع على عاتقه مسؤولية العمل على استكمال ما بدأته الغرفة من ملفات السوق الملاحي.

وأشار مصيلحى إلى أنه عقد اجتماع عبر الفيديو كونفراس، وجاء تشكيل المجلس، المهندس مروان السماك، نائب رئيس مجلس الإدارة، و١٣ عضوا، وهم وليد بدر وكريم سلامة، مدحت القاضي، طارق فهمي، محمد العنتبلي، نازلي الشاذلي، وخالد بيومي، ومحمد خليل عن شعبة النقل البحري بالغرفة التجارية وأحمد صقر، عن الاتحاد العام للغرفة التجارية، وعادل الدسوقي عن قطاع النقل البحري واللواء بحري- حسام الرويني عن هيئة ميناء الإسكندرية واللواء بحري- أحمد حواش عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.