 الحشد الشعبي العراقي يحبط عملية تسلل لداعش في قرية شمال شرق بعقوبة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحشد الشعبي العراقي يحبط عملية تسلل لداعش في قرية شمال شرق بعقوبة

بغداد - أ ش أ:
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 10:17 ص | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 10:17 ص

أحبط الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، عملية تسلل لتنظيم داعش في قرية شمال شرق بعقوبة.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمني قوله: "إن قوة من الفوج الثالث لواء 23 في الحشد الشعبي، أحبطت عملية تسلل لداعش قرب قرية علياوة بأطراف خانقين شمال شرق بعقوبة"، مضيفا أن العملية أسفرت عن إصابة إرهابي بحسب المؤشرات الأمنية.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي تنفيذ قوة مشتركة من اللواء 41 ومغاوير قيادة عمليات سامراء، عملية دهم وتفتيش وتمشيط للبساتين والمنازل في منطقة تل البتار التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء.

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