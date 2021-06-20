 بالفيديو.. افتتاح نصب تذكاري لجورج فلويد في نيويورك - بوابة الشروق
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بالفيديو.. افتتاح نصب تذكاري لجورج فلويد في نيويورك


نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 12:40 م | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 12:40 م

افتتح نصب تذكاري مصنوع من الحجر الأبيض؛ تكريما للأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، الذي توفي على أيدي ضباط الشرطة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ووضع النصب التذكاري، الذي يبلغ طوله مترين في مدينة نيويورك الأمريكية.

واستضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عائلة المواطن جورج فلويد، الشهر الماضي، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاته على يد الشرطة.

وصُور الشرطي ديريك شوفين، 45 عاما، في مقطع فيديو وهو راكع على رقبة فلويد مكبل اليدين لأكثر من 9 دقائق خلال محاولة اعتقال فلويد في 25 مايو 2020، لتمريره ورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارا.


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