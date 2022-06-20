أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الإثنين افتتاح "مدينة إكسبو دبي"، الوجهة الجديدة في إمارة دبي على خارطة الوجهات المثالية للإقامة والأعمال والتعليم وموطن الابتكار حول العالم، والنموذج الأحدث لمدن المستقبل، مطلع أكتوبر 2022 المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بن راشد قوله: "بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي 2020 الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر.. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر 170 عاماً.. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى "مدينة إكسبو دبي".. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي.

وأضاف أن "مدينة إكسبو دبي ستكون مدينة صديقة للبيئة والعائلات والتقنية والاقتصاد وجيل المستقبل والمدينة المرتبطة بميناء ومطارين والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر"، مشيرا إلى أن المدينة الجديدة ستضم متحفاً جديداً ومركزا عالميا للمعارض ومقرات شركات اقتصادية ضخمة وأجنحة السعودية والمغرب ومصر وغيرها وستكون مليئة بالنشاط الاقتصادي والبهجة للأطفال والأسر ستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة.

وسيتم افتتاح المدينة في أول أكتوبر المقبل، وستضم عدداً من الأجنحة الرئيسية في إكسبو 2020 دبي، كما ستحتوي على مجموعة من مناطق الجذب المتنوعة والمكاتب والمرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، ومركز تسوق يمكن الوصول إليه مباشرة عبر مترو دبي، وتضم المدينة أيضاً مركز دبي للمعارض الذي يوفر خدمات عالمية المستوى لاستضافة المعارض والمؤتمرات وسيكون وجهة عائلية رائدة.

وستبقى عدد من أكثر مناطق الجذب في إكسبو 2020 دبي في المدينة الجديدة، وهي قبة ساحة الوصل، وحديقة الثريا "برج المراقبة الدوار"، وشلالات إكسبو السريالية، وجناح الاستدامة والتنقل "تيرا" و"ألف" لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية مع الزوار.

وفي وقت لاحق، من العام الحالي سيتحول جناح الفرص إلى متحف إكسبو، ليكون إضافة جديدة في مدينة إكسبو دبي، يسلط المزيد من الضوء على تاريخ دورات إكسبو الدولية السابقة وأثرها، ويحتفي بنجاح الحدث الذي استضاف العالم لمدة ستة أشهر في دولة الإمارات.

وستكون مدينة إكسبو دبي خالية من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، وستحتفظ بنسبة 80% مما تم تشييده من بنى تحتية وأبنية، بما في ذلك 123 مبنى حاصل على شهادة "لييد"، مما يجسد حصولها على أعلى مستويات التصميم والبناء والعمليات المستدامة، كما سيكون أول مجتمع معتمد من قبل معهد "ويل" الدولي للأبنية في المنطقة، في مؤشر واضح على التأثير الإيجابي للبيئة المبنية على صحة وعافية الزوار والمقيمين والعاملين في مدينة إكسبو دبي.