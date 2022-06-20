مبادرة باب رزق بأسوان تستكمل سلسلة الندوات التثقيفية لتمكين المرأة

استكملت مبادرة باب رزق، سلسلة ندواتها التثقيفية والتوعوية بقرية الرمادي قبلي بمركز إدفو والتي تم إطلاقها بالتعاون بين وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والبنك الزراعي المصري تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من أجل رفع وعي السيدات بمختلف القرى والنجوع المستهدفة مع صقل خبراتهم ومهاراتهم في مجالات ريادة الأعمال والتعريف بجهات التمويل وأساليب وآليات الإقراض المالية وتيسراتها المختلفة.

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية، ضرورة تسخير كل الإمكانيات المتاحة واللازمة للتوسع وتنوع الأنشطة والفعاليات المتضمنة لهذه المبادرة التثقيفية الرائدة.

وأشاد بأهميتها لتعزيز مجالات التمكين للمرأة اقتصادياً واجتماعياً، فضلاً عن دورها الفعال في تحفيز ودعم السيدات والفتيات للإقبال على تنفيذ مشروعات صغيرة ومنتاهية الصغر تساهم في رفع المعاناة وتحسين الظروف المعيشية، وتوفير مصدر دخل مناسب لهن ولأسرهن.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يتواكب مع حرص المحافظة المتواصل لتكثيف الجهود وتشجيع ومساندة التوسع في تنظيم المبادرات الفعالة لضمان توفير مختلف أوجه الدعم للمرأة وقضاياها من خلال تقديم جميع الخدمات الممكنة سواء كانت صحية أو اجتماعية أو تثقيفية أو سكنية في ظل دورها الفعال قيادياً ومجتمعياً وأسرياً.