وزير الطيران: نطور آليات للتعاون مع الشركات العالمية لمواكبة أحدث ابتكارات تكنولوجيا النقل الجوي

أجرى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني عددا من اللقاءات مع كبرى الشركات العالمية المُتخصصة فى مجال تصنيع الطائرات والمحركات وذلك خلال مشاركته في أولى فعاليات معرض "لوبورجيه" الذي افتتحه اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نسخته الرابعة والخمسون، والمقام حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد ضم الوفد المصري كلً من المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى والمهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والأستاذ حسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو والأستاذ أشرف حسن رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وعقد الفريق محمد عباس حلمى عددًا من اللقاءات مع ممثلى ورؤساء ورواد صناعة الطيران فى العالم حيث التقى بمسئولي شركة رولز رويس المتخصصة في صناعة وصيانة المحركات، كما شهد وزير الطيران توقيع عقد صيانة شامل لمحركات Trent 700 engines لطائرات شركة مصر للطيران، ويعد هذا العقد امتداداً للتعاون الوثيق بين الجانبين حيث تربطهما علاقات وطيدة تمتد على مدار عشرين عامًا منذ عام 2003، مما جعلها شريكًا رئيسيًا فى مجال صيانة محركات الطائرات؛ وهو الأمر الذي يدعم المكانة العالمية لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ويجعلها مركزاً إقليمياً و استراتيجياً رائدًا يقدم أعلى خدمات الصيانة وعمرة محركات الطائرات حول العالم.

كما التقي مع الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات المصنعة للطائرات فى العالم وهما شركتى بوينج وايرباص لدراسة خطة زيادة أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية المصنعة للطائرات لتلبية متطلباتها وهو ما يأتي استكمالًا لخطة التحديث التي تنتهجها الشركة من أجل التوسع في شبكة خطوطها الجوية وزيادة عدد الترددات للوجهات التى تطير اليها .

كما أجرى الوزير والوفد المرافق له سلسلة من القاءات مع كل من ممثلي كل من شركة "General Electric" وشركة "CFM" لزيادة قدرات ورشة تعمير المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة "Collins Aerospace" المتخصصة في كراسي الطائرات والانظمه الالكترونية .

وعلى هامش فعاليات المعرض عقد الفريق محمد عباس حلمى جلسة مباحثات ثنائية مع كليمنت بيون وزير النقل الفرنسي و كريستوف بيتشو وزير البيئة الفرنسى لبحث أوجه التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مختلف أنشطة النقل الجوى، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين مما يسهم فى تحفيز وزيادة الحركة الجوية من وإلى مصر.

وأشار الفريق محمد عباس إلى أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض المتخصصة في مجال الطيران والفضاء والتي تؤتي بمساعي فعالة من خلال إبرام شراكات واعدة مع كبري شركات تصنيع وصيانة الطائرات والمحركات لتوفير خدمات صيانة عالية المستوى، والعمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء وفقًا لأحدث التقنيات والابتكارات العالمية فى هذا المجال.



