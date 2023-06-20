حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، من تزايد أعداد اللاجئين حول العالم خاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالعديد من الدول وترتب عليها ارتفاع غير مسبوق في أعداد الأشخاص النازحين قسرا.

جاء ذلك في بيان ألقاه المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، من العاصمة الكينية نيروبي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، مشيرا فيه إلى الارتفاع غير المسبوق في أعداد الأشخاص النازحين قسرا على مستوى العالم.

وأوضح جراندي، بحسب ما نُشر على الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، واللاجئين الفارين من أفغانستان، فضلا عن القتال المندلع داخل السودان، أمور أدت إلى ارتفاع العدد الإجمالي للاجئين الذين أُجبروا على البحث عن مأوى في الخارج والنازحين داخل بلدانهم، إلى مستوى غير مسبوق.

كما سلط الضوء على العواقب المجتمعة الوخيمة جراء تزايد أعداد اللاجئين، الذين تشير البيانات إلى وصول أعدادهم لأكثر من 110 ملايين شخص حول العالم.

وأفادت أحدث إحصائيات المفوضية السامية لشئون اللاجئين، بأن هؤلاء اللاجئين طردوا من ديارهم بسبب الصراع والعنف والتمييز والاضطهاد، ومن بينهم حوالي 35 مليون لاجئ فروا عبر الحدود وأجبروا على ترك منازلهم وأسرهم وأصدقائهم.

وحذر جراندي من أنه من المرجح تزايد أعداد اللاجئين المحتاجين إلى توفير الحماية الدولية لهم.