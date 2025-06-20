 مصرع طالب صدمته سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي - بوابة الشروق
الجمعة 20 يونيو 2025 1:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصرع طالب صدمته سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 1:06 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 1:06 م

لقى طالب مصرعه، بعدما صدمته سيارة ملاكي مشرعة، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين مصرع طالب متأثرًا بإصابته بعدما صدمته سيارة ملاكي، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظ الأمن على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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