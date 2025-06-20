باريديس يوافق على العودة إلى بوكا جونيورز

وافق لياندرو باريديس، لاعب وسط روما الإيطالي، على العودة إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني، نادي طفولته، بعد موسمين قضاهما مع "الجيالوروسي".

يتبقى لباريديس، البالغ من العمر 30 عاما، عام واحد في عقده الحالي مع روما، الذي ينتهي بنهاية موسم 2025-2026.

وذكرت تقارير في وقت سابق أنه غير المرجح أن يكمل باريديس الأشهر الـ12 المتبقية من عقده مع روما.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فقد وافق اللاعب الأرجنتيني على عقد لمدة 3 سنوات مع بوكا جونيورز، الذي أمضى معه 13 عاما قبل أن ينتقل إلى أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن بوكا جونيورز كان حريصا منذ عدة أشهر على إعادة لاعبه السابق إلى ملعب "لا بومبانيرا" في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لكن الصفقة لم تتم حينها.

وبعد اتفاق النادي واللاعب، فإن الخطوة التالية هي مجرد إجراءات شكلية، حيث يحتاج بوكا لدفع الشرط الجزائي في عقد باريديس (3.5 مليون يورو)، على أن يتم الانتقال بعد انتهاء مشاركة الفريق الأرجنتيني في كأس العالم للأندية 2025.