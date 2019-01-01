ألمانيا تطالب إيران بالإفراج فورا عن ناقلة النفط البريطانية

طالبت وزارة الخارجية الألمانية إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة، معلنة التضامن مع بريطانيا في هذا الموقف.

وقال متحدث باسم الوزارة في برلين، السبت: "تدين الحكومة الألمانية احتجاز سفينتين تجاريتين في الخليج بأشد درجة... هذا تدخل في الملاحة البحرية المدنية لا يمكن تبريره، ويؤدي إلى تصعيد الوضع المتأزم على نحو خطير".

وأضاف: "نطالب إيران بشدة بالإفراج عن السفينة الثانية وطاقمها على الفور... استمرار التصعيد الإقليمي قد يكون خطيرا للغاية، ويقوض كافة المساعي السارية للخروج من الأزمة الراهنة".

وكانت إيران أوقفت ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني "ستينا إمبيرو" أمس الجمعة في مضيق هرمز، وقادت السلطات البحرية الإيرانية السفينة إلى أحد الموانئ بحجة عدم مراعاة لوائح القانون البحري.

وعقب ذلك بفترة قصيرةـ أوقفت إيران سفينة ثانية- وهي السفينة "مسدار" التابعة لشركة الشحن البريطانية "نوربولك شيبينج يو كي" والتي ترفع علم ليبيريا- لفترة قصيرة أيضا أمس الجمعة، لكن تم السماح لها لاحقا بمواصلة رحلتها.