حجاج بريطانيا الـ8 يتوجهون بالدراجات الهوائية إلى مقاطعة تركية في طريقهم للسعودية

نشرت مجموعة "رحلة الحج"، عبر صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، اليوم السبت، أنهم سيقطعون اليوم 85 ميلًا جديدًا، من مدينة كوتاهيا غرب تركيا إلى مقاطعة سانديكلي بمنطقة بحر إيجة في تركيا، في يومهم 44 من الـ60 يومًا المحددين للوصول إلى المدينة المنورة للحج.

تتكون المجموعة من 8 شباب مسلمين بريطانيين، أعلنوا في يوم 7 يونيو الماضي، عن توجههم للمملكة العربية السعودية، لجمع تبرعات للمجتمعات الفقيرة، وأداء فريضة الحج.

وبالرغم من إمكانية سفرهم عن طريق الطياران البريطاني، والوصول إلى السعودية خلال 6 ساعات فقط، إلا أنهم قرر السفرعلى متن الدراجات الهوائية، وقطع مسافة تصل إلى 4 آلاف ميل، بعبور17 دولة، أي من المفترض أن يقطعوا 75 ميلًا يوميًا.

ستستغرق الرحلة 60 يومًا، مر منهم 44 يومًا، عبروا خلالهم 12 دولة منهم فرنسا وألمانيا وسويسرا مرورًا بالنمسا وسلوفينيا واليونان، وصولًا لتركيا التي لازالوا بها حتى اليوم.

تهدف رحلة الشباب الثمانية، لمساعدة أربعة دول من المجتمعات الفقيرة وهم: "باكستان وسريلانكا وجنوب أفريقيا وأوغندا"، عن طريق جمع عشرات الآلاف للأعمال الخيرية "500 آلف جنيه إسترليني"، من سكان المدن والبلدان التي سيعبرون عليها خلال رحلتهم، بالإضافة للعمل على تحسين مستوى معيشة السكان وإنشاء مدارس وومساجد بالإضافة لآبار المياه، ومن المقرر أن تنتهي الرحلة في 2 أغسطس المقبل.