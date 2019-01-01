محافظ الإسماعيلية يسلم تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية

سلم محافظ الإسماعيلية حمدي عثمان، 10 تأشيرات حج وتذاكر السفر لعدد من حجاج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لهذا العام.

وأكد المحافظ -خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم السبت، بالقاعة الرئيسية لديوان عام المحافظة لتسليم التأشيرات- أنه سوف تتم متابعة البعثة والتواصل معهم طوال فترة الرحلة اعتبارًا من لحظة سفرهم ووصولهم إلى الأراضي المقدسة حتى عودتهم سالمين، متمنيا للجميع الحج المبرور والذنب المغفور سائلا الجميع الدعاء لمصر وأهلها أن يحفظها الله دائما وأبدا.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الحجاج بالمحافظة يبلغ 134 حاجًا.