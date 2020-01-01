 فترة استراحة تمتد لأطول من المقرر في قمة الاتحاد الأوروبي للتعافي - بوابة الشروق
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فترة استراحة تمتد لأطول من المقرر في قمة الاتحاد الأوروبي للتعافي

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 3:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 3:07 ص

تتواصل فترة استراحة كان من المقرر أن تستغرق 45 دقيقة فقط في قمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق حزمة التحفيز الاقتصادي المشتركة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
 
واتهم مصدر بوفد دولة كبيرة مجموعة دول "الفروجال  فور" - النمسا وهولندا والسويد والدنمارك - بعرقلة التقدم في المحادثات الماراثونية.

لكن دبلوماسيين آخرين قالوا إن هناك تسوية من الممكن أن تلوح في الأفق، والتي تنطوي على تعديلات على نسبة المنح إلى نسبة القروض في خطة التعافي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.


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