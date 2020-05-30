حياة كريمة: عمل 30 بئر نشو و6 خزانات لتجميع مياه الأمطار في سيدي براني بمطروح

قال حسين السنيني، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمطروح، أنه تم عمل 30 بئر نشو و6 خزانات تجميع مياه الأمطار ورصف ٦ كم، بالإضافة إلى رفع كفاءة 10كم من طريق المثانى أبو مزهود وتوسعته إلى ٧،٥م عرض، ومدرج إنشاء مبنى لمركز الشباب وملعب خماسي منجل لشباب القرية ضمن مبادرتي حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا في سيدي براني.

وأضاف السنيني أنه جارِ إنشاء 6 خزانات تجميع مياه أمطار بسعة ١٠٠م٣، كما تجرى أعمال حفر شبكة صرف صحي خاصة بقرية أبو مزهود، لجميع منازل التجمع وربطها على خزانات معالجة لا هوائية، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمدينة سيدي براني، اليوم، حيث قام بتفقد أحد للمنازل التي تم إعادة تأهيلها من خلال مبادرة حياة كريمة ضمن تأهيل ١٩ منزلا بتجمعات القرية.

وبدأت الجولة بتفقد الوحدة الصحية بقرية شماس، ووجه محافظ مطروح بالعمل على استقرار التيار الكهربائي بالوحدة مع أولوية تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية، وكذلك توفير الأطباء بالوحدة مع إعادة توزيع الأطباء لتحقيق الاستقرار بمستشفيات براني والنجيلة، كما وجه بتكثيف جهود النظافة داخل وخارج الوحدة الصحية.