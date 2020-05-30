وكيله: بيل لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد

أكد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني، أن اللاعب الويلزي لا ينوي الرحيل عن النادي الملكي.

وقال بارنيت في تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي» البريطانية: «جاريث بخير، يتبقى له عامان في عقده مع ريال مدريد، إنه يحب العيش في مدينة مدريد، ولا ينوي الذهاب إلى أي مكان».

وأضاف وكيل بيل: «لا يزال بجودة أي لاعب آخر في الفريق، وقرار إشراكه يرجع إلى المدرب، بالطبع هناك أطراف مهتمة بضمه، لكن يصعب على أي نادٍ في العالم تحمُل راتبه».

وتابع: «خسارة كبيرة أنه لا يشارك مع ريال مدريد حاليا، لكنه لن يرحل، بيل لا يتأمل رحيل زين الدين زيدان، فزيدان ناجح للغاية، ليس هناك ضغينة، كل ما في الأمر أن زيدان لا يريد إشراكه».

وأوضح: «بيل يتدرب يوميا بشكل جيد، هدف بيل هو لعب يورو 2020 مع ويلز، دائما ما يريد أن يؤدي بشكل جيد مع بلاده».

وأتم: «بيل من أفضل لاعبي العالم، وأفضل لاعبي العالم لا يخرجون في إعارة».