 كوريا الجنوبية تسجل 1278 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 1278 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

امرأة تضع كمامة في سول يوم 12 مارس 2020. تصوير: كيم هونج جي - رويترز
امرأة تضع كمامة في سول يوم 12 مارس 2020. تصوير: كيم هونج جي - رويترز
سول (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 3:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 3:57 ص

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 1242 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 180 ألفا و481.

وتواصل كوريا الجنوبية تسجيل إصابات فوق حاجز الألف منذ أكثر من أسبوعين.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2059.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي 1ر16 مليون شخص أو 7ر31% من سكان البلاد، تلقوا أول جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، بينما تم تطعيم 6ر6 مليون شخص بشكل كامل.

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