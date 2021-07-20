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الولايات المتحدة تجدد التزامها القوي بالعلاقات الاستراتيجية مع الأردن

بايدن
بايدن
(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 11:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 11:43 م
جددت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، التزامها القوي بالعلاقة الاستراتيجية مع الأردن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، في واشنطن العاصمة بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).

وبحسب بيان "جدد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة القوي بالعلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن، بما في ذلك.

دعم الولايات المتحدة لتقدم الأردن في النمو الاقتصادي والإصلاحات".

وأضاف البيان: "ناقش الجانبان التطورات الإقليمية، وأشاد بلينكن بقيادة الملك الأردني في دعم الاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي في المنطقة".

وتابع البيان: "أكد بلينكن والملك عبدالله مجددًا رغبتهما المشتركة في تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن".

ويشار إلى أن الملك عبد الله يزور الولايات المتحدة وأجرى أمس محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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