محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل ببنها وحدائق القناطر الخيرية

قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد كورنيش النيل ببنها وحدائق القناطر الخيرية بعد فتحها أمام المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحي، مع الحفاظ على التباعد، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.



حرص المحافظ علي تهنئة المواطنين في الحدائق وكورنيش القناطر الخيرية والتقط معهم الصور التذكارية وطالبهم بالالتزام بالتباعد الكافي والحرص علي سلامتهم وعدم حدوث اي تجمعات، مشددا على المسئولين بالقيام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالحدائق والمتنزهات، خلال فترة الاحتفالات، وتحرير محاضر للمخالفين للإجراءات الوقائية.



شدد المحافظ على رؤساء المدن والاحياء برفع درجة الاستعداد القصوى وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



اضاف المحافظ استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالابراج جاهزة علي مدار اليوم لمجابهه اي أعطال طوال أيام العيد.



وتابع الهجان جولته بتفقد مجزر كفر سعد بمدينة بنها في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازر، والالتزام بالإجراءات الاحترازيه حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع.



ومن جانبة شدد المحافظ على رؤساء المدن والاحياء بالتنسيق مع مدير الإدارة البيطرية لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين علي المجزر بإرتداء الكمامات الواقية والقفازات؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع وكذلك نقل المخلفات الناتجة عن المجزر وأعمال الذبح يومياً والتخلص الآمن منها حفاظاً علي البيئة ومنعاً للتلوث.