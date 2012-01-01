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سطر علاء الدين أبو القاسم اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مصر ببطولات العالم للسلاح بعدما نجح في تحقيق المركز السادس ببطولة العالم للمبارزة المقامة حاليا في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويعد انجاز ابو القاسم هو الأول لمصر في تاريخها ببطولات العالم حيث انها أول مرة يتأهل لاعب مصري لدور ربع النهائي في منافسات الفردي ببطولة العالم.

وخسر أبو القاسم بصعوبة أمام بطل ايطاليا والمصنف الثالث على العالم توماسو ماريني الذي صعد لنهائي البطولة بنتيجة 15-9 ليحتل المركز السادس بالبطولة.

وكان أبوالقاسم قد تمكن من التأهل لربع نهائي فردي سلاح الشيش بعد تحقيق الفوز على بطل فرنسا أليكساندر سيدو بنتيجة 15-11.

وبدأ علاء أبوالقاسم المنافسات صباح اليوم بمباريات دور الـ64 الرئيسي علاء أبوالقاسم في اكتساح بطل بريطانيا دومنيك دي ألميدا بنتيجة 15-8 قبل أن يتأهل ويحقق الفوز على بطل بريطانيا الآخر كريستيجان أرشر بنتيجة 15-7في دور الـ32.

وحقق محمد حمزة المركز ال 11 في منافسات فردي سلاح الشيش بعد الخسارة في دور الـ16 من بطل فرنسا الذي صعد لنهائي البطولة بنتيجة 15-11 بصعوبة.

وقد ظهر بطلا مصر بمستوى مميز خلال منافسات اليوم وجذبا الانتباه بماراتهما واسلوبهما المميز في اللعب.

ويقود منتخب مصر لسلاح الشيش فنيا كل من الدكتور اشرف مسعد، وكابتن مؤمن مجدي وكابتن مصطفي نهاد بالإضافة إلى كابتن ماهر حمزة مدرب محمد حمزة، وفاليريو اسبرومونتي مدرب علاء ابو القاسم.

يذكر أن علاء ابو القاسم هو صاحب الفضية التاريخية في أولمبياد لندن 2012، ومحمد حمزة هو صاحب الميدالية البرونزية بدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت مؤخرا بالجزائر بمدينة وهران.