أوكرانيا: مقتل وإصابة 21 مدنيا في قصف روسي استهدف منطقة دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلينكو، أن خمسة مدنيين قُتلوا وأُصيب 16 آخرون؛ نتيجة القصف الروسي للمنطقة.



وكتب كيريلينكو -في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وأوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، "أنه في يوم 19 يوليو، قتل الروس خمسة مدنيين في منطقة دونيتسك وأصيب 16 شخصًا آخرون".



وأشار كيريلينكو إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا، مضيفا أنه منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير، قتلت القوات الروسية 631 مدنياً فيما أُصيب 1626 آخرون في منطقة دونيتسك.