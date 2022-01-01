آخر موعد للتقديم فى مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم

يبحث العديد من المعلمين، عن آخر موعد للتقديم فى مسابقة التربية والتعليم التي سبق الإعلان عن تفاصيلها منذ فترة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتاحة التعيينات في جميع المحافظات المختلفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد استقبلت تقديم العديد من المعلمين في الوظائف المتاحة، منذ يوم السبت الموافق 2 يوليو 2022.

آخر موعد للتقديم فى مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم

ويسرع العديد من الراغبين في التقديم للوظائف الشاغرة حتى يتمكنوا من التسجيل وتقديم الأوراق المطلوبة قبل الموعد النهائي لإسدال الستار على مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم.

ويمكنك التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابع لجهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لذا تتزايد المعدلات البحثية عن آخر موعد لتقديم مسابقة التربية والتعليم والمتاح لعدد 15 ألف و187 متقدم للعمل كمعلم مساعد في رياض الأطفال.

ويعتبر آخر يوم للتقديم في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم، الأحد الموافق 24 يوليو 2022، حيث يتبقى أمامك أيام معدودة على غلق باب التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

هذا وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقديم في المسابقة والحصول على الوظيفة، والتي جاءت كالآتي:

- صورة شخصية حديثة للمتقدم.

- شهادة التأهيل، بطاقة الخدمات المتكاملة، للمعاقين.

- شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.

- شهادة الدبلوم المهني.

- شهادة المؤهل الأعلى إذا توافر لديك.

- صورة لبطاقة الرقم القومي سارية.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور فقط أو الخدمة العامة للإناث.

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- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، الوجهين بحسب الأحوال.

- صورة إيصال الإيداع للرسوم وقيمتها 22 جنيه.



شروط وموعد التقديم في مسابقة تعليم الجيزة



كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن عدد من الوظائف الشاغرة المتاحة ليتمكن الكثير من أصحاب المؤهل العالي التربوي التسجيل في الموعد المحدد للمسابقة.

وننشر تفاصيل شروط مسابقة شغل عدد من الوظائف الشاغرة، وموعد التقديم المعلن، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة للتقديم بالمديريات التعليمية.

الوظائف المتاحة بمديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة

أما عن الوظائف المعلن عنها بمديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة فقد تنوعت بين الآتي:

مدير إدارة تعليمية.

مدير مدرسة بالمرحلة الثانوية.

وكيل إدارة تعليمية.