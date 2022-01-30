اليابان تنظم جنازة رسمية لشينزو آبي أواخر سبتمبر

قال مصدر رسمي في اليابان إن الحكومة تعتزم إقامة جنازة رسمية أواخر سبتمبر المقبل لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي قتل بالرصاص في وقت سابق من هذا الشهر خلال حملة انتخابية، حسبما أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إنه من المتوقع أن تقام الجنازة الرسمية في نيبون بودوكان بوسط العاصمة طوكيو، مضيفا أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارا بشأن هذه المسألة قريبا، وأن الحكومة ستتحمل مصاريف الجنازة بالكامل.

يشار إلى أن آبي بقي في منصبه لمدة ثماني سنوات وثمانية أشهر حتى تنحى عام 2020 بسبب اعتلال صحته، مما جعله رئيس الوزراء الأطول بقاء في المنصب في اليابان.