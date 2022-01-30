قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جاسم غريفيث، إن هناك صفحة جديدة العلاقات بين الولايات المتحدة والدول العربية.

وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، أن العالم أجمع يعاني حاليا من تراكم المشكلات بما في ذلك جائحة كورونا والتغير المناخي ومشكلات سلاسلة التوريد والإمداد.

وأوضحت أن هناك الكثير من التحديات التي يواجهها العالم، مشيرة إلى أن بلادها ترى أنه في غاية الأهمية أن يكون هناك تعاون وتوافق مع دول المنطقة.

وأشارت إلى أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من سياسة أمريكية شاملة بهدف تحقيق مصالح الولايات المتحدة، إلى جانب تحقيق مصالح شعوب المنطقة.

ولفتت إلى أن هناك تعاونا بين الولايات المتحدة ودول المنطقة في مكافحة انعدام الأمن الغذائي، مؤكدة العمل مع مصر في مواجهة التغير المناخي، وأن بلادها ترحب بالجهود المصرية في هذا الشأن.

وعبرت عن تطلع بلادها لتعزيز الشراكة مع مصر في قمة المناخ (التي تقام بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل)، مشددة على محورية الدور المصري في هذا الملف.