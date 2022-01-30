سوريا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل

أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، أن البلاد قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، وردا على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص.



وذكر المصدر، أن الحكومة الأوكرانية قطعت العلاقات عمليا مع سوريا منذ عام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف، ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم.



ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا" عنه القول إنه تم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن قطع العلاقات مع سوريا، بعد اعتراف دمشق باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين والمواليتين لروسيا بشرق بلاده.



ومعروف أن روسيا أهم الداعمين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.