المغرب وإيطاليا يبحثان مسار التوأمة مع الاتحاد الأوروبي

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا كراكسي، مسار التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقبال بوريطة اليوم /الثلاثاء/ بالرباط، للمسؤولة الإيطالية التي تقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب للمشاركة في حفل تقديم حصيلة منتصف مسار التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يحمل اسم "دعم مجلس المستشارين في المغرب".

وتضم مبادرة توأمة "دعم مجلس المستشارين في المغرب"، التي أطلقت في مايو 2021، تجمعا لبرلمانات سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت كراكسي أجرت في وقت سابق اليوم مباحثات مع راشيد الطالبي العلمي رئيس البرلمان المغربي، حيث بحث الجانبان العلاقات البرلمانية المغربية الإيطالية، وبرامج التعاون والتوأمة وتبادل التجارب والخبرات، وتقوية دور مجموعتي الصداقة والتنسيق والتواصل البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.