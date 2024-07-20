مستشفى بغزة يعلن إنقاذ جنين من رحم والدته الشهيدة

أفاد مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم السبت، بأن الأطباء نجحوا في إنقاذ جنين من رحم والدته الشهيدة.

وأضاف المستشفى أن قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى استقبل شهيدة حامل في شهرها التاسع، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بعد استهداف الاحتلال لمنزلها، وتم تحويلها فورا إلى قسم العمليات، حيث باشر أطباء النساء والولادة بعملية عاجلة لفتح بطن الشهيدة وإخراج الجنين، الذي وُلد حيا وتم تحويله إلى قسم حضانة مستشفى شهداء الأقصى، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

يشار إلى أن مستشفى العودة في النصيرات هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات النساء والولادة في المحافظة الوسطى منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى اليوم.